Ranieri: “La qualità della rosa oggi ci ha ripagato, l’obiettivo resta arrivare a quota 40 punti” (Di domenica 14 febbraio 2021) Claudio Ranieri ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua Sampdoria ai danni della Fiorentina: “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile proprio per la necessità della Fiorentina di fare punti. Sono fortunato ad avere una rosa ampia e di qualità che mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. Dopo un inizio più tattico, nel secondo tempo ho pensato che era il momento di spingere e ho messo in campo la qualità: questo ci ha ripagato. Dopo abbiamo sofferto ed è arrivato quel pizzico di fortuna perché sull’ultima palla Milenkovic di testa l’ha messa fuori di poco”. Dove può arrivare questa Samp?“Noi dobbiamo arrivare a 40, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Claudioha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoriasua Sampdoria ai danniFiorentina: “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile proprio per la necessitàFiorentina di fare. Sono fortunato ad avere unaampia e diche mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. Dopo un inizio più tattico, nel secondo tempo ho pensato che era il momento di spingere e ho messo in campo la: questo ci ha. Dopo abbiamo sofferto ed è arrivato quel pizzico di fortuna perché sull’ultima palla Milenkovic di testa l’ha messa fuori di poco”. Dove puòquesta Samp?“Noi dobbiamoa 40, ...

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, parla dopo la vittoria contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni dell'allenatore dei ...

Ranieri azzecca i cambi: dentro Quagliarella e Candreva, la qualità della manovra offensiva cresce gradualmente anche se Castrovilli (68') e Kouame (70') mettono ancora i brividi ad Audero. Nell'...

Ranieri azzecca i cambi: dentro Quagliarella e Candreva, la qualità della manovra offensiva cresce gradualmente anche se Castrovilli (68') e Kouame (70') mettono ancora i brividi ad Audero. Nell'...