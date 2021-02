“Questo è per voi”. C’è posta per te, il figlio Sergio muore a 30 anni. Il regalo di Federica Pellegrini per i genitori commuove (Di domenica 14 febbraio 2021) Una grandissima protagonista dello sport ha partecipato all’ultima puntata di “C’è posta per te”. La ‘diva’ Federica Pellegrini ha reso speciale la serata del 13 febbraio nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento che già aveva visto la presenza dell’amatissimo Paolo Bonolis, uno dei personaggi più conosciuti e seguiti del panorama televisivo italiano. Due super vip che, al di là dei successi professionali, conquistano il pubblico per la loro energia positiva, la loro verve, i messaggi positivi e di speranza che riescono a trasmettere anche solo guardandoli. In particolare Federica si è commossa moltissimo ascoltando la storia di Marica e Sergio, la cui relazione è stata stroncata in modo imprevedibile da un atroce lutto che ha rischiato di mandare in pezzi la vita di tante ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Una grandissima protagonista dello sport ha partecipato all’ultima puntata di “C’èper te”. La ‘diva’ha reso speciale la serata del 13 febbraio nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento che già aveva visto la presenza dell’amatissimo Paolo Bonolis, uno dei personaggi più conosciuti e seguiti del panorama televisivo italiano. Due super vip che, al di là dei successi professionali, conquistano il pubblico per la loro energia positiva, la loro verve, i messaggi positivi e di speranza che riescono a trasmettere anche solo guardandoli. In particolaresi è commossa moltissimo ascoltando la storia di Marica e, la cui relazione è stata stroncata in modo imprevedibile da un atroce lutto che ha rischiato di mandare in pezzi la vita di tante ...

borghi_claudio : La mia battaglia è stata per un anno contro conte e gualtieri. Non ci sono più. So però che siete delusi perché… - CarolinaVarchi : La Lamorgese ha trasformato l'Italia in un mega hot spot per immigrati clandestini. Potevamo mai fare parte di ques… - elenabonetti : È un onore e una gioia grande poter servire il nostro Paese, accompagnarne le speranze e le attese più grandi perch… - AlanElettronico : inconfutabile prima di agire, arrivi in enorme ritardo. Nel caso di una pandemia, significa che fai contagiare e mo… - Dejan109 : @EnricoDon3 a mio avviso ci sono superiori. Il nostro obiettivo e la Champion, per questo trovo inutile guardare al… -