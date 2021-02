"Quello che pochi sanno su Francesca Verdini: la ho sentita al telefono...", chi è (davvero) la fidanzata di Matteo Salvini (Di domenica 14 febbraio 2021) La maggior parte del pubblico la conosce come fidanzata di Matteo Salvini, leader della Lega, e figlia di Denis Verdini. In pochi sanno che Francesca Verdini è anche una professionista delle produzioni di video, che dopo anni da dipendente ha deciso di mettersi in proprio, fondando la società di produzione La Casa Rossa. L'ho sentita al telefono ed è entusiasta e gentile come poche. Di lei sapevano gli affetti famosi, e la collaborazione con suo fratello Tommaso nel ristorante PaStation. Da quando ha una casa di produzione? «Ormai sono quasi due anni, ma uno di questi è andato via con la pandemia», ha detto poi al mio amico, il giornalista Massimo Murianni. «Abbiamo usato questo tempo per pensare e scrivere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) La maggior parte del pubblico la conosce comedi, leader della Lega, e figlia di Denis. Incheè anche una professionista delle produzioni di video, che dopo anni da dipendente ha deciso di mettersi in proprio, fondando la società di produzione La Casa Rossa. L'hoaled è entusiasta e gentile come poche. Di lei sapevano gli affetti famosi, e la collaborazione con suo fratello Tommaso nel ristorante PaStation. Da quando ha una casa di produzione? «Ormai sono quasi due anni, ma uno di questi è andato via con la pandemia», ha detto poi al mio amico, il giornalista Massimo Murianni. «Abbiamo usato questo tempo per pensare e scrivere ...

