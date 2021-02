Quasi quasi cambio i miei: il nuovo show da stasera su Nove (Di domenica 14 febbraio 2021) Nove presenta quasi quasi cambio i miei, l'esperimento unico in cui due adolescenti si scambiano la famiglia per 5 giorni, da stasera alle 21:25! "Nella mia famiglia non c'è privacy". "I miei mi stanno troppo addosso". "Vorrei essere capito di più". Quanti adolescenti ripetono queste frasi e, magari, provano ogni tanto il desiderio di cambiare genitori? E cosa succede quando un programma televisivo permette di realizzare questo desiderio? Lo racconta quasi quasi cambio i miei, il nuovo format originale prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia in onda da stasera su Nove, ogni ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021)presenta, l'esperimento unico in cui due adolescenti si scambiano la famiglia per 5 giorni, daalle 21:25! "Nella mia famiglia non c'è privacy". "Imi stanno troppo addosso". "Vorrei essere capito di più". Quanti adolescenti ripetono queste frasi e, magari, provano ogni tanto il desiderio di cambiare genitori? E cosa succede quando un programma televisivo permette di realizzare questo desiderio? Lo racconta, ilformat originale prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia in onda dasu, ogni ...

amnestyitalia : Raggiunte quasi 150.000 firme per Patrick Zaki, lo studente egiziano che rischia fino a 25 anni di carcere con assu… - RobertoBurioni : Visto che questo vaccino è dimostrato inefficace nel prevenire l'infezione, mentre ha un'efficacia di quasi il 60%… - CottarelliCPI : Ora sono (quasi) tutti europeisti. 'Non si vedevano tante conversioni da 2000 anni', hanno scherzato in molti. Per… - RETRO4RADIO : COME VI PERMETTETE A CHIAMARE I PRECOSI E DAYANE GOLDEN TRIO AOOO MA CHI SIETE CHI VI CONOSCE originali quasi quant… - ricciomarino : RT @DarioAdamo: “Oltre un milione di like in meno di 24 ore. Oltre 2 milioni fra reazioni e commenti. Più di 5 milioni di interazioni e qua… -