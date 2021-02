Quasi Quasi cambio i miei domenica 14 febbraio su Nove il nuovo esperimento di scambi in famiglia

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 14 febbraio 2021)suda14, due adolescenti siano i genitorisuda14unprogramma docu-reality sul filone degliin, che ricalca il modello dimoglie ma lo adatta al mondo dei ragazzi. Ilformat originale prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia è disponibile in anteprima su discovery+, al centro due adolescenti, che, in un...