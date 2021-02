Putin accusa, Navalny usato per frenare la Russia (Di domenica 14 febbraio 2021) Parole pronunciate dal presidente in un'intervista tv e dirette ai paesi occidentali, che a suo dire vorrebbero ostacolare i successi di Mosca. 'Più forti diventiamo più forte sarà questa politica', ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 febbraio 2021) Parole pronunciate dal presidente in un'intervista tv e dirette ai paesi occidentali, che a suo dire vorrebbero ostacolare i successi di Mosca. 'Più forti diventiamo più forte sarà questa politica', ...

Alexey Navalny viene utilizzato dai Paesi occidentali come strumento della "loro politica di contenimento" della Russia: è l'accusa lanciata dal presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista realizzata mercoledì e trasmessa oggi dalla tv pubblica Rossija 24. "I nostri avversari o i nostri potenziali avversari...

Alexey Navalny viene utilizzato dai Paesi occidentali come strumento della "loro politica di contenimento" della Russia: è l'accusa lanciata dal presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervi ...

Flashmob pro-Putin: “Putin è il nostro presidente”

L'azienda di e-commerce Sima Land, in Russia, ha pubblicato sui social media un flashmob pro-Putin a sostegno del presidente.

