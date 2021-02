Puglia: maltempo, allerta per neve e vento anche di burrasca forte fino a domani sera Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore. Si prevedono “nevicate: al di sopra dei 100-300 metri, localmente fino al livello del mare, su Puglia centrale, con apporti al suolo deboli. Venti: forti da nord o nord-est, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui rilievi appenninici e Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione dalla serata.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per neve e ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore. Si prevedono “nevicate: al di sopra dei 100-300 metri, localmenteal livello del mare, sucentrale, con apporti al suolo deboli. Venti: forti da nord o nord-est, con raffiche disui rilievi appenninici emeridionale, tendenti ad attenuazione dallata.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopere ...

