Provocazione di Lucia Annunziata a Salvini dopo la critica a Ricciardi | “Anche lei meno dichiarazioni”

Leggi su bufale

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non è stata un’intervista dai toni accesi come quella recente con Floris, ma l’intervento di oggi 14 febbraio didurante la trasmissione dia ‘Mezz’ora in più’ è ugualmente iniziata con il botto. Un attacco ada parte del Senatore leghista e la risposta della giornalista, un po’ come avvenuto un paio di giorni fa, quando un cronista gli ha chiesto se avesse apertoai matrimoni gayil suo cambio di marcia per quanto concerne la presenza dell’Italia in Europa. Proviamo a ricostruire i fatti. Comeha risposto al’attacco aper il lockdown In particolare, tutto ruota attorno alleodierne di ...