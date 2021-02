Primo incontro Orlando-sindacati Furlan | “Prorogare il blocco dei licenziamenti”

(Di domenica 14 febbraio 2021)tra il ministroe i. Le parti sociali hanno confermato la richiesta diildei. ROMA –tra il ministroe i. A poche ore dal giuramento, il titolare del Lavoro ha deciso di vedere subito le parti sociali per iniziare a confrontarsi sui provvedimenti da approvare nei prossimi giorni. La data sul calendario in rosso resta quella del 31 marzo quando è prevista la scadenza deldei. Daila richiesta di una proroga di questa misura, una vaccinazione di massa sui posti di lavoro per garantire sicurezza. Bombardieri: “Da affrontare il tema delle ...

vaticannews_it : #14febbraio #PapaFrancesco all'#Angelus commenta l'incontro tra il lebbroso e Gesù narrato nel Vangelo. ll primo va… - RaiDue : Il primo incontro tra @MetaErmal e @BugattiCristian è stato indimenticabile! Almeno per uno dei due. ?? ??Rivedi… - Antonio_Tajani : L'Italia dovrà affrontare una grande battaglia contro la disoccupazione. Ne abbiamo parlato anche con Draghi durant… - CislPaTp : RT @CislNazionale: #Lavoro, #AnnamariaFurlan: Incontro positivo con il Ministro @AndreaOrlandosp. Segnale di attenzione. Ma ora affrontare… - CavalliniManola : RT @collettiva_news: ?? ORLANDO- SINDACATI, PROVE TECNICHE DI RIPARTENZA Nel primo tavolo con il neo ministro del Lavoro, #CgilCislUil hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo incontro

Commenta perDodici punti in 21 partite, 22 gol fatti e ben 50 subiti: il Crotone, ultimo in classifica, ... Oggi, il Crotone è chiamato alla vittoria nell'casalingo con il Sassuolo, per ...Sono i temi sul tavolo deltra Andrea Orlando , da 24 ore ministro del Lavoro, e i sindacati. Il vertice tra l'esponente del governo di Mario Draghi e i segretari generali di Cgil , ...Si è tenuto videoconferenza, il primo incontro tra il neoministro del Lavoro, Andrea Orlando, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri.?Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nelle sue piene funzioni?Il premier al lavoro sul discorso per la fiducia alle Camere ?Mercoledì il passaggio al Senato, giovedì a Montec ...