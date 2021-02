Primavera, Milan - Empoli senza storia: 4 - 0 (Di domenica 14 febbraio 2021) MilanO - Il Milan riscatta il ko con il Bologna e liquida con un netto 4 - 0 l' Empoli con le reti di Olzer (doppietta), Michelis e Nasti . Un successo che permette ai rossoneri di staccare di tre ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021)O - Ilriscatta il ko con il Bologna e liquida con un netto 4 - 0 l'con le reti di Olzer (doppietta), Michelis e Nasti . Un successo che permette ai rossoneri di staccare di tre ...

acmilan : The Primavera are back in action: Watch #MilanEmpoli LIVE on AC Milan Official App! ?? ?? - AntoVitiello : Daniel #Maldini oggi gioca con la squadra Primavera, alle 15.00 Bologna-Milan - sportli26181512 : Primavera, la classifica: il Milan aggancia l'Inter, secondo posto a -2 in attesa della SPAL: Grazie al largo succe… - MilanLiveIT : ?? #Milan - Sorride la squadra di Federico #Giunti! - sportli26181512 : #Primavera, Milan-Empoli senza storia: 4-0: I rossoneri dominano in lungo e in largo e vincono 4-0: reti di Olzer (… -