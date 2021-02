Premier, altro pari per lo United: è solo 1-1 col WBA. Il City sorride (Di domenica 14 febbraio 2021) Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Manchester United, che dopo il 3-3 rocambolesco con l’Everton non va oltre l’1-1 sul campo del WBA. Squadra di casa che passa in vantaggio con Diagne, in chiusura di primo tempo Bruno Fernandes mette le cose in pari. Il Manchester City sorride: la squadra di Guardiola ora ha sette punti in più rispetto ai concittadini e una gara in meno. Foto: Twitter Man United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Secondo pareggio consecutivo inLeague per il Manchester, che dopo il 3-3 rocambolesco con l’Everton non va oltre l’1-1 sul campo del WBA. Squadra di casa che passa in vantaggio con Diagne, in chiusura di primo tempo Bruno Fernandes mette le cose in. Il Manchester: la squadra di Guardiola ora ha sette punti in più rispetto ai concittadini e una gara in meno. Foto: Twitter ManL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

