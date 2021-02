Pranzo al ristorante o asporto? San Valentino a Bergamo ai tempi del Covid (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà certamente un San Valentino diverso dal solito quello di questo 2021, condizionato dal Covid e dalle restrizioni imposte per arginare il propagarsi del virus. Ma si potrà comunque festeggiare. Per la festa degli innamorati i ristoranti bergamaschi si sono organizzati: c’è la possibilità di pranzare al locale (qualcuno ha studiato menu speciali e altri invece proporranno menu alla carta) oppure c’è anche chi ha preparato tutto l’occorrente per far vivere ai suoi clienti una romantica cena a domicilio. Vi segnaliamo alcune proposte: in loco, asporto e delivery. A voi la scelta La Braseria – Osio Sotto Alla Braseria di Osio Sotto il menù di San Valentino è take-away, con possibilità di consegna a domicilio. La carne è ovviamente la grande protagonista. Il Saraceno – Cavernago Classe e ricerca nel menù pensato per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà certamente un Sandiverso dal solito quello di questo 2021, condizionato dale dalle restrizioni imposte per arginare il propagarsi del virus. Ma si potrà comunque festeggiare. Per la festa degli innamorati i ristoranti bergamaschi si sono organizzati: c’è la possibilità di pranzare al locale (qualcuno ha studiato menu speciali e altri invece proporranno menu alla carta) oppure c’è anche chi ha preparato tutto l’occorrente per far vivere ai suoi clienti una romantica cena a domicilio. Vi segnaliamo alcune proposte: in loco,e delivery. A voi la scelta La Braseria – Osio Sotto Alla Braseria di Osio Sotto il menù di Sanè take-away, con possibilità di consegna a domicilio. La carne è ovviamente la grande protagonista. Il Saraceno – Cavernago Classe e ricerca nel menù pensato per ...

