Prada Cup | quante vittorie servono a Luna Rossa per disputare la America’s Cup? Siamo a metà dell’opera…

(Di domenica 14 febbraio 2021)conduce per 4-0 la Finale dellacontro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana ha dominato le prime quattro regate contro la compagine britannica e ha compiuto un passo importante verso la conquista del titolo. Il sodalizio tricolore deve vincere ancora tre gare per chiudere i conti e alzare al cielo il trofeo. Chi conquista la, ovvero il torneo dei Challenger, si guadagna il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che assegnerà ladeve dunque vincere ancora tre gare per raggiungere l’obiettivo e proseguire la sua avventura nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Tra gli uomini di Max Sirena e la battaglia contro i kiwi ci sono ancora tre affermazioni da ...