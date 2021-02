Prada Cup | Luna Rossa stravince anche la terza e la quarta regata | 4-0 sugli sfidanti inglesi

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’accesso alla finale di America’s Cup potrebbe ormai essere vicino per l’Italia. Ma meglio usare il condizionale. Dopo la vittoria delle prime due regate,, nelle prime ore del mattino italiano, si aggiudicalae ladella finale dellaCup contro il Team Ineos Uk. Alla squadra di vela ne mancano “solo” altre tre – visto che si gareggia al meglio delle 13 – per raggiungere la 36esima finale dell’America’s Cup contro il New Zealand. February 14, 2021 Il TeamPirelli, dopo aver vinto lagara per soli 13?, si è imposta decisamente nellasfruttando un errore in partenza degliaffrontando impeccabilmente un cambio di vento che ha condizionato la seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Questi in sintesi gli ingredienti delle due splendide vittorie di Luna RossaPirelli nella terza e quarta prova delle finali dellache portano il team italiano al 4 a 0 contro gli ..., Luna Rossa travolge gli inglesi e vola sul 4 - ...Britannia ha infine effettuato una strambata in meno, percorrendo inoltre 159 metri in meno rispetto a Luna Rossa. Gli uomini di Max Sirena hanno raggiunto anche la velocità massima più alta, raggiung ...AMERICA'S CUP Prada Cup: 3 giorni di stand by per Covid redazione. L’ombra del Covid si allunga anche sull’America’s Cup, in una Nuova Zelanda rimasta finora sostanzialmente ...