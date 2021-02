Prada Cup | Ben Ainslie non perde la spocchia | “Regalati 2 punti” Luna Rossa ancora snobbata…

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021)ha iniziato in maniera sensazionale la Finale diCup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la classifica recita un secco 4-0 nei confronti di Ineos Team UK dopo le prime due giornate. E dire che i pronostici pendevano decisamente a favore dei britannici, che avevano dominato il round robin imponendosi in tutte e tre le sfide dirette contro il TeamPirelli. Peraltro la stampa inglese non è stata tenere nei confronti della flotta italiana nei giorni che hanno preceduto le regate. Qualcuno si è persino spinto ad annunciare un ritorno a casa in lacrime per i nostri portacolori. La serie, come amano ripetere Francesco Bruni e Max Sirena, resta lunghissima, perché serviranno altri tre successi per aggiudicarsi il trofeo e, soprattutto, staccare il biglietto per la Finale di America’s Cup contro Team New ...