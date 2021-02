“Poteva farlo Toninelli”. Come umiliano l'ex ministro da Giletti: spunta un video pesantissimo | Guarda (Di domenica 14 febbraio 2021) Danilo Toninelli non è ovviamente stato preso in considerazione per la squadra di governo formata da Mario Draghi, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di tirar fuori l'Italia dalle sabbie mobili in cui era finita a causa dell'immobilismo di Giuseppe Conte e della sua maggioranza giallorossa, cercando di affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza sanitaria, economica e sociale. A Non è l'Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, è tornata a farsi vedere per l'occasione Rosanna Sferrazza. Quest'ultima ha vestito di nuovo i panni di “Toninella”, l'ormai celebre “sorella” dell'ex ministro grillino, che è diventato un personaggio cult: purtroppo non per il suo operato politico, sul quale è meglio sorvolare, ma per il suo modo di porsi e per le cose che dice, che lo hanno spesso reso una macchietta. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Danilonon è ovviamente stato preso in considerazione per la squadra di governo formata da Mario Draghi, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di tirar fuori l'Italia dalle sabbie mobili in cui era finita a causa dell'immobilismo di Giuseppe Conte e della sua maggioranza giallorossa, cercando di affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza sanitaria, economica e sociale. A Non è l'Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo, è tornata a farsi vedere per l'occasione Rosanna Sferrazza. Quest'ultima ha vestito di nuovo i panni di “Toninella”, l'ormai celebre “sorella” dell'exgrillino, che è diventato un personaggio cult: purtroppo non per il suo operato politico, sul quale è meglio sorvolare, ma per il suo modo di porsi e per le cose che dice, che lo hanno spesso reso una macchietta. ...

