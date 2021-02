Porto Juventus | brutte notizie per Pirlo | perde un altro titolarissimo

(Di domenica 14 febbraio 2021)– Lasi appresta a vivere una fase cruciale della sua stagione. Mercoledì sera giocherà infatti in Champions contro il. Una partita europea che arriva dopo il ko di Napoli che ha rallentato la rincorsa di Ronaldo e compagni verso la prima posizione in classifica e che si spera non abbia minato l’autostima di un gruppo che finora in questo 2021 si è tolto grandi soddisfazioni., Cuadrado ko Adessodeve pensare alla sfida con ighesi con la speranza di riuscire a recuperare almeno qualche acciaccato per avere più possibilità di scelte legate alla formazione da mandare in campo. Ramsey, Dybala e Arthur hanno saltato l’ultimo match di serie A e qualche speranza di recupero sembra poterci essere solo ...

SkySport : Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - forumJuventus : CT: 'Pirlo fa posto a Dybala. L’argentino punta la sfida con il Porto e ritroverà una Juventus tatticamente più ada… - infoitsport : Porto-Juventus: aggiornamenti su Cuadrado, Dybala e Bonucci. Le ultime - infoitsport : Juventus, niente da fare: contro il Porto non ci sarà - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Porto-Juventus, curiosità e incroci -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Dopo la sconfitta di Napoli nella 22ª giornata di campionato, lae' rientrata a Torino dove oggi ha svolto il primo dei tre allenamenti in vista della gara ... Contro ilnon ci sara' molto ...TORINO - Rientrata a Torino dopo il ko di Napoli nella 22ª giornata di Serie A, laha svolto oggi il primo dei tre allenamenti di preparazione alla sfida dell'Estadio Do Dragao di Oporto , valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma ...Dopo la sconfitta di Napoli nella 22ª giornata di campionato, la Juventus e' rientrata a Torino dove oggi ha ... nuovamente al mattino per una nuova sessione di lavoro. Contro il Porto non ci sara' ...PORTO JUVENTUS – La Juventus si appresta a vivere una fase cruciale della sua stagione. Mercoledì sera giocherà infatti in Champions contro il Porto. Una partita europea che arriva dopo il ko di Napol ...