Porto-Juventus: aggiornamenti su Cuadrado, Dybala e Bonucci. Le ultime (Di domenica 14 febbraio 2021) La Juventus si prepara alla sfida di OPorto contro la squadra di Coinceçao: i bianconeri fanno la conta tra infortunati e recuperi La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Porto: mercoledì 17 a OPorto va in scena l’andata degli ottavi di finale. LEGGI LE ultime SU JuventusNEWS24. I bianconeri, dopo la sfida contro il Napoli, fanno il punto sugli infortunati e sui recuperi: scontata l’assenza di Arthur come quella di Cuadrado. Speranze per Dybala per riaverlo tra i convocati mentre Bonucci dovrebbe tornare regolarmente in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Lasi prepara alla sfida di Ocontro la squadra di Coinceçao: i bianconeri fanno la conta tra infortunati e recuperi Lasi prepara alla sfida di Champions League contro il: mercoledì 17 a Ova in scena l’andata degli ottavi di finale. LEGGI LESUNEWS24. I bianconeri, dopo la sfida contro il Napoli, fanno il punto sugli infortunati e sui recuperi: scontata l’assenza di Arthur come quella di. Speranze perper riaverlo tra i convocati mentredovrebbe tornare regolarmente in campo. Leggi su Calcionews24.com

