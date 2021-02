"Porto ancora le cicatrici". Gemma Galgani sconvolge Uomini e Donne: il dramma privato che non aveva mai raccontato (Di domenica 14 febbraio 2021) Gemma Galgani fa sempre discutere, altrimenti non sarebbe un punto di riferimento inossidabile di Uomini e Donne, la trasmissione storica di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Ormai da anni non passa settimana in cui la dama torinese non finisca al centro di qualche gossip o di qualche polemica, tra le peripezie sentimentali e i litigi in studio con Tina Cipollari. In studio ormai si può dire che ha messo le tende, dato che lo presiede da più di dieci anni: ultimamente ha fatto scalpore per aver rivelato che Maurizio Peduzzi, con cui sta portando avanti una conoscenza, l'ha sorpresa inviandole una certa foto dopo tante poesie e parole dolci. Fanno sul serio? È ancora presto per dirlo, intanto Gemma ha rilasciato un'intervista al Magazine di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021)fa sempre discutere, altrimenti non sarebbe un punto di riferimento inossidabile di, la trasmissione storica di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Ormai da anni non passa settimana in cui la dama torinese non finisca al centro di qualche gossip o di qualche polemica, tra le peripezie sentimentali e i litigi in studio con Tina Cipollari. In studio ormai si può dire che ha messo le tende, dato che lo presiede da più di dieci anni: ultimamente ha fatto scalpore per aver rivelato che Maurizio Peduzzi, con cui sta portando avanti una conoscenza, l'ha sorpresa inviandole una certa foto dopo tante poesie e parole dolci. Fanno sul serio? Èpresto per dirlo, intantoha rilasciato un'intervista al Magazine di ...

Elisa85908125 : Anche se con tanti infortuni bisogna fare il massimo per cercare di chiudere la pratica porto già all'andata per po… - 9kkidras : ?? louis ?? liam ?? harry ?? niall ?? zayn ancora ce l'ho con lui dal litigio con louist91, mi porto rancori dal 2001 - Daniele20052013 : Juventus, Dybala vuole il Porto ma c’è ancora dolore: il punto - algablu : RT @scrivosempre: Coraggio Monsignor Gerardo Rocconi, sto pregando per la tua guarigione. Da quando ti conosco sei sempre stato un faro per… - LrLucaruocco : @theNabilZouhir ricevere spiegazioni contrarie, ma quello che secca è la mancanza di volontà. 10 anni fa era necess… -