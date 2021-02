Polonia, parla la fondatrice del movimento per il diritto all’aborto: «Mia figlia mi chiede: mamma, devo avere paura della polizia?» (Di domenica 14 febbraio 2021) «Non pensiamo che la situazione possa davvero cambiare nei prossimi giorni o mesi. Potrebbero volerci 15 anni, come per le nostre amiche in Argentina». Sospira, Dominika Kasprowicz, attivista e fondatrice di Ogólnopolski Strajk Kobiet, movimento polacco per lo sciopero delle donne e per il diritto all’aborto. Fa l’insegnante, vive in una piccola cittadina e ha tre figli. «Capita che le mie due figlie di 10 e 13 anni mi chiedano: mamma, dobbiamo fidarci della polizia?», racconta. «E io mi ritrovo da qualche tempo a dover spiegare loro che nelle manifestazioni no, non possiamo fidarci: non siamo dalla stessa parte». Sono migliaia le persone che hanno manifestato da ottobre a Varsavia e in altre città della Polonia contro quello che ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) «Non pensiamo che la situazione possa davvero cambiare nei prossimi giorni o mesi. Potrebbero volerci 15 anni, come per le nostre amiche in Argentina». Sospira, Dominika Kasprowicz, attivista edi Ogólnopolski Strajk Kobiet,polacco per lo sciopero delle donne e per il. Fa l’insegnante, vive in una piccola cittadina e ha tre figli. «Capita che le mie due figlie di 10 e 13 anni mi chiedano:, dobbiamo fidarci?», racconta. «E io mi ritrovo da qualche tempo a dover spiegare loro che nelle manifestazioni no, non possiamo fidarci: non siamo dalla stessa parte». Sono migliaia le persone che hanno manifestato da ottobre a Varsavia e in altre cittàcontro quello che ...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia parla Italia - Polonia. Relazioni internazionali, difesa, energia, investimenti. Parla l'ambasciatore Amati

Le istituzioni polacche come valutano il ruolo di aziende come Leonardo nel loro tessuto economico? L'importanza della presenza economico - industriale italiana in Polonia mi è stata riconosciuta ...

Domenica al Palaverde arriva Bergamo

Daniele Santarelli , coach dell'Imoco Volley parla del sorteggio di Champions che vedrà Conegliano ... La capitana Joanna Wolosz ha commentato: 'E' stato importante evitare un lungo viaggio in Polonia, ...

Italia-Polonia. Relazioni internazionali, difesa, energia, investimenti. Parla l'ambasciatore Amati Formiche.net Italia-Polonia. Relazioni internazionali, difesa, energia, investimenti. Parla l’ambasciatore Amati

Prima di entrare nel vivo dell’intervista all’ambasciatore d’Italia in Polonia, Aldo Amati, è utile fare un breve excursus inerente alla collocazione della Polonia sullo scacchiere internazionale. Il ...

I sovranisti europei si spaccheranno?

L'improvvisa svolta moderata della Lega potrebbe mettere in crisi la nota alleanza transnazionale dei partiti di estrema destra ...

