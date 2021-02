Polizia nigeriana accusata di abusi e violenze

(Di domenica 14 febbraio 2021) Molti cittadini accusano ladi. Nonostante il governo di Abuja abbia abolito la SARS, storico reparto dellacolpevole di crimini, sono in molti a testimoniare lesubite da parte delle forze dell’ordine. Si moltiplicano le denunce di soprusi e intimidazioni. Il governo dovrà darsi da fare per attuare una riforma

TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Dove sono le forze di Polizia di Stato, Carabinieri, Marina Militare, Esercito, Areonautica, perche' non difendono le…

Abuja, 13 feb 12:49 - Laha caricato e arrestato diversi manifestanti che si erano riuniti questa mattina in occasione della riapertura del casello di Lekki, sobborgo di Lagos, dove lo scorso 20 ottobre l'...
Nonostante lo scioglimento della SARS, la polizia nigeriana continua a rendersi responsabile di abusi verso cittadini inermi.