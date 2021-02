Pjanic: “Per me Messi e Cristiano Ronaldo sono allo stesso livello” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha paragonato il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. “Cristiano colpisce per la sua stabilità e professionalità. Si concentra sui suoi obiettivi: gol, vittorie, statistiche. Il calcio di Leo è poesia, puro dono. Il suo gioco colpisce per questa magia. Se perdi Leo, perdi tantissimo perché è un giocatore unico al mondo" ha affermato Pjanic a Telefoot. Messi ha segnato 15 gol e ha fornito 2 assist in 20 presenze con il Barcellona in questa stagione. Ronaldo ha segnato 16 gol e 2 assist in 18 partite con la Juventus.caption id="attachment 685824" align="alignnone" width="1024" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Il centrocampista del Barcellona Miralemha paragonato il suo ex compagno di squadraa Lionel. “colpisce per la sua stabilità e professionalità. Si concentra sui suoi obiettivi: gol, vittorie, statistiche. Il calcio di Leo è poesia, puro dono. Il suo gioco colpisce per questa magia. Se perdi Leo, perdi tantissimo perché è un giocatore unico al mondo" ha affermatoa Telefoot.ha segnato 15 gol e ha fornito 2 assist in 20 presenze con il Barcellona in questa stagione.ha segnato 16 gol e 2 assist in 18 partite con la Juventus.caption id="attachment 685824" align="alignnone" width="1024" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

