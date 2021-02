Piano d’azione europeo per vincere il cancro (Di domenica 14 febbraio 2021) Recentemente la stampa e alcuni notiziari televisivi hanno riferito della posizione della Commissione europea in tema consumo di vino e di carni. Le comunicazioni, così come sono state presentate, hanno suscitato molte preoccupazioni nel mondo dei produttori e dei consumatori. Alcuni commentatori si sono lamentati del silenzio della Francia, la cui produzione e qualità di vini è riconosciuta in tutto il mondo. Molto probabilmente la lettura del COM 44 del 3 febbraio 2021 e il relativo allegato, apparsi in Gazzetta Ufficiale UE il 6 Febbraio u.s., e solo in Inglese, Francese e Tedesco, ha destato ai Francesi meno preoccupazioni di quanto ne abbia provocato ai Commentatori italiani. Cerchiamo di chiarire i contenuti della Comunicazione. Si tratta di una proposta, indirizzata al Parlamento e al Consiglio europeo, per promuovere un Piano ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Recentemente la stampa e alcuni notiziari televisivi hanno riferito della posizione della Commissione europea in tema consumo di vino e di carni. Le comunicazioni, così come sono state presentate, hanno suscitato molte preoccupazioni nel mondo dei produttori e dei consumatori. Alcuni commentatori si sono lamentati del silenzio della Francia, la cui produzione e qualità di vini è riconosciuta in tutto il mondo. Molto probabilmente la lettura del COM 44 del 3 febbraio 2021 e il relativo allegato, apparsi in Gazzetta Ufficiale UE il 6 Febbraio u.s., e solo in Inglese, Francese e Tedesco, ha destato ai Francesi meno preoccupazioni di quanto ne abbia provocato ai Commentatori italiani. Cerchiamo di chiarire i contenuti della Comunicazione. Si tratta di una proposta, indirizzata al Parlamento e al Consiglio, per promuovere un...

Fraarania : @hxlmyyellow @weweretooyounq che magnifico piano d'azione - TuttoAmbiente : Ossigeno per la circular economy Pubblicato il nuovo Piano d'azione europeo per l'economia circolare… - f_chinellato : @Pezzadazienda No, è un nome che non vuol dire niente e fa intendere che tutta una serie di ambiti che erano gestit… - Ileniad_ : RT @alicemanfrenuzz: a questo punto sospetto che nemmeno ci leggano qua bastano certi commenti su instagram per decidere il piano d’azione… - S_Sordelli : Un piano d’azione con #emobility e #infrastruttura di #ricarica come temi centrali per la diffusione di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano d’azione Intesa prepara la doppia cedola: 694 milioni subito, il resto in autunno Il Sole 24 ORE