Perde il lavoro e viene umiliato pure da Vito Crimi: ecco il brutale messaggio spedito a Casalino (Di domenica 14 febbraio 2021) Ieri, sabato 13 febbraio, lo abbiamo visto piangere a una finestra di Palazzo Chigi mentre Giuseppe Conte lasciava spazio a Mario Draghi. Il soggetto è Rocco Casalino, il portavoce dell'ormai ex presidente del Consiglio, disperato e lacrimante forse più che per la stima e l'affetto per l'avvocato per la consapevolezza di star Perdendo un posto ambito e, dunque, potere. E ora, sulle ultime ore del Casalino portavoce, piove un emblematico aneddoto raccontato dal sito de Il Giornale, che dà conto delle " ultime conversazioni di una chat di lavoro interna ai membri del governo". Bene, in questa chat il leader reggente del M5s, Vito Crimi, liquida con poche parole Rocco Casalino e l'altro responsabile della comunicazione del fu premier Conte. "Carissimi, con la ...

