Per Ricciardi servirebbe un nuovo lockdown per riportare la circolazione del virus sotto controllo. Mentre per il Cts non ci sono le condizioni per riaprire gli impianti sciistici (Di domenica 14 febbraio 2021) Torna a rischio la riapertura degli impianti sciistici. Il Cts – Comitato tecnico-scientifico, infatti, rispondendo a un quesito del ministero della Salute ha affermato che a causa delle varianti "non ci sono le condizioni" per una ripresa in sicurezza delle attività, consigliando al Governo "di evitare ulteriori riaperture". Il Cts cita il documento dell'Iss secondo cui sulle varianti i numeri, spiega il Comitato, sono "alquanto preoccupanti". La decisione, specifica il Comitato, resta comunque al Governo. Concetto ribadito anche da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. "Gli impianti di risalita in Svizzera – ha detto a Radio Capital il consulente di Speranza – sono stati uno veicoli per l'ingresso della variante

