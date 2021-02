"Per lui un viaggio senza ritorno". Il delirio della Fusani su Salvini e "il leader della Lega" (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico, la puntata è quella di sabato 13 febbraio in onda su Rete 4. Si parla del nuovo governo di Mario Draghi e della svolta di Matteo Salvini, che con la Lega ha deciso di appoggiare il progetto. E a fornirci il suo "peculiare" punto di vista ecco Claudia Fusani, firma schieratissima in primis contro Salvini. E stando a quanto afferma la Fusani, che la spara grossissima, Salvini presto potrebbe non essere più il leader del Carroccio. Un discreto delirio, ma tant'è. "Era troppo spostato su un profilo, su un personaggio, su un ruolo - premette la Fusani riferendosi al Carroccio -. Da settembre, da quando ha perso le benedette regionali, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico, la puntata è quella di sabato 13 febbraio in onda su Rete 4. Si parla del nuovo governo di Mario Draghi esvolta di Matteo, che con laha deciso di appoggiare il progetto. E a fornirci il suo "peculiare" punto di vista ecco Claudia, firma schieratissima in primis contro. E stando a quanto afferma la, che la spara grossissima,presto potrebbe non essere più ildel Carroccio. Un discreto, ma tant'è. "Era troppo spostato su un profilo, su un personaggio, su un ruolo - premette lariferendosi al Carroccio -. Da settembre, da quando ha perso le benedette regionali, e ...

