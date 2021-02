Paul Greengrass su Notizie dal mondo: “I giovani avranno la meglio: il mondo appartiene a loro” (Di domenica 14 febbraio 2021) Intervista a Paul Greengrass, regista di Notizie dal mondo, film tratto dall'omonimo romanzo di Paulette Jiles, con protagonista Tom Hanks nel ruolo di un lettore di news nel Texas di fine '800. Non poteva esserci interprete migliore di Tom Hanks per il ruolo del capitano Jefferson Kyle Kidd, protagonista di Notizie dal mondo, film diretto da Paul Greengrass disponibile su Netflix dal 10 febbraio. Lettore di news nel Texas di fine '800, Kidd si sposta attraverso un paese ancora diviso e offeso dalla guerra civile. Nonostante assista a continui episodio di violenza e razzismo, è un uomo buono e pieno di ottimismo, che spera in un futuro migliore. Lo diventa ancora di più quando gli viene affidata Johanna ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Intervista a, regista didal, film tratto dall'omonimo romanzo diette Jiles, con protagonista Tom Hanks nel ruolo di un lettore di news nel Texas di fine '800. Non poteva esserci interprete migliore di Tom Hanks per il ruolo del capitano Jefferson Kyle Kidd, protagonista didal, film diretto dadisponibile su Netflix dal 10 febbraio. Lettore di news nel Texas di fine '800, Kidd si sposta attraverso un paese ancora diviso e offeso dalla guerra civile. Nonostante assista a continui episodio di violenza e razzismo, è un uomo buono e pieno di ottimismo, che spera in un futuro migliore. Lo diventa ancora di più quando gli viene affidata Johanna ...

CaseriLuca : RT @WeCinema: .@tomhanks torna con un nuovo film! Da oggi in digitale #NotizieDalMondo di Paul Greengrass. Il capitano Kidd incontra Johann… - CineFacts_ : Un film che 'può esser visto come un Sentieri Selvaggi al contrario, ma Paul Greengrass sceglie di omaggiare il cap… - CinemApp_Cinema : .@tomhanks torna con un nuovo film! Da oggi in digitale #NotizieDalMondo di Paul Greengrass. Il capitano Kidd incon… - CabriniGirl : Sei matta? In base a quale criterio? News of the world è un bel western classico girato da dio da Paul Greengrass (… - alinatheduck_ : #NewsOfTheWorld sembra tutto meno che un film di Paul Greengrass, ma non è detto che sia un male -