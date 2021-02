Pattinaggio artistico: Ginevra Negrello vince le Finali del Gran Premio Italia, secondo posto per Gutmann (Di domenica 14 febbraio 2021) Il responso della gara più incerta è arrivato. La debuttante Ginevra Negrello ha vinto le Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso l’IceLab Arena di Bergamo, superando la concorrenza grazie a una prestazione convincente e, soprattutto, più pulita rispetto al resto delle partecipanti. La pattinatrice, al primo anno nella massima categoria, ha magistralmente difeso il primato già conquistato nel segmento più breve grazie a un programma ben inaugurato dalla combinazione doppio axel/triplo toeloop (quest’ultimo chiamato sul quarto) e da un buon triplo lutz; malgrado una caduta nel triplo flip l’allieva di Alessandra Buzzi è riuscita comunque a mantenere alto il livello del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Il responso della gara più incerta è arrivato. La debuttanteha vinto ledel, competizione interna diin fase di svolgimento presso l’IceLab Arena di Bergamo, superando la concorrenza grazie a una prestazione connte e, soprattutto, più pulita rispetto al resto delle partecipanti. La pattinatrice, al primo anno nella massima categoria, ha magistralmente difeso il primato già conquistato nel segmento più breve grazie a un programma ben inaugurato dalla combinazione doppio axel/triplo toeloop (quest’ultimo chiamato sul quarto) e da un buon triplo lutz; malgrado una caduta nel triplo flip l’allieva di Alessandra Buzzi è riuscita comunque a mantenere alto il livello del ...

Sorprese a non finire per la prima giornata delle finali del Gran Premio Italia di pattinaggio artistico. A scaldare il ghiaccio dell' IceLab Arena di Bergamo ci ha pensato Matteo Rizzo che ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi il programma corto.

Pattinaggio, la finale del Gran Premio Italia Conferme e sorprese sul ghiaccio di Bergamo

Tra le coppie di artistico, infine, a metà gara primo posto annunciato per Della Monica - Guarise (Fiamme Oro), in testa con 67.37 punti davanti a Ghilardi - Ambrosini (IceLab), secondi a quota 59.29,...

