Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise si impongono alle Finali del Gran Premio Italia, secondi Ghilardi-Ambrosini (Di domenica 14 febbraio 2021) Molte luci e qualche sbavatura per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha vinto come da pronostico le Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di Pattinaggio artistico andata in scena questo fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo. Gli allievi di Cristina Mauri, pur riscontrando alcuni problemi in entrambi salti lanciati (rittberger e salcow eseguiti con caduta) e nella combinazione di salti in parallelo, errori dovuti anche a una preparazione rallentata da un piccolo infortunio subito dalla coppia in allenamento nei giorni scorsi, hanno comunque brillato negli elementi d’insieme. Splendidi in questo senso tutti e tre i sollevamenti – reverese, axel lasso e del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Molte luci e qualche sbavatura per Nicole-Matteo, coppia che ha vinto come da pronostico ledel, competizione interna diandata in scena questo fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo. Gli allievi di Cristina Mauri, pur riscontrando alcuni problemi in entrambi salti lanciati (rittberger e salcow eseguiti con caduta) e nella combinazione di salti in parlo, errori dovuti anche a una preparazione rntata da un piccolo infortunio subito dalla coppia innamento nei giorni scorsi, hanno comunque brillato negli elementi d’insieme. Splendidi in questo senso tutti e tre i sollevamenti – reverese, axel lasso e del ...

nicolina_sarni : io sto guardando le gare di pattinaggio artistico su rai sport :) - Cabbot_ : Non posso guardare il pattinaggio artistico in un palazzetto perché ad ogni salto o presa urlo OOOOH, ODDIIIOOOO, A… - DiegoSine : @PaoloCond Dategli un oro nel pattinaggio artistico ? ADESSO - zazoomblog : Pattinaggio artistico Matteo Rizzo sorprende nello short program - #Pattinaggio #artistico #Matteo #Rizzo - indiavolati : @okimilanisti @matty23_ @Rossonerosemper Certo le partite infatti non si vincono con gol e assist, si vincono per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo sorprende nello short program

Sorprese a non finire per la prima giornata delle finali del Gran Premio Italia di pattinaggio artistico. A scaldare il ghiaccio dell' IceLab Arena di Bergamo ci ha pensato Matteo Rizzo che ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi il programma corto.

Pattinaggio, la finale del Gran Premio Italia Conferme e sorprese sul ghiaccio di Bergamo

Tra le coppie di artistico, infine, a metà gara primo posto annunciato per Della Monica - Guarise (Fiamme Oro), in testa con 67.37 punti davanti a Ghilardi - Ambrosini (IceLab), secondi a quota 59.29,...

Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo sorprende nello short program BergamoNews.it Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise si impongono alle Finali del Gran Premio Italia, secondi Ghilardi-Ambrosini

Molte luci e qualche sbavatura per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha vinto come da pronostico le Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di pattinaggio artistico andata in ...

Viterbo: Elena Vergaro dell’Atletica Alto Lazio sul podio ai Campionati Italiani Indoor di Ancona

Sfiora il bronzo per soli 2 centesimi di secondo la portacolori dell’Atletica Alto Lazio Elena Vergaro, che corre la finale ad Ancona dei 60Hs. in 8”79, nel corso dei Campionati Italiani Indoor della ...

Sorprese a non finire per la prima giornata delle finali del Gran Premio Italia di. A scaldare il ghiaccio dell' IceLab Arena di Bergamo ci ha pensato Matteo Rizzo che ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi il programma corto.Tra le coppie di, infine, a metà gara primo posto annunciato per Della Monica - Guarise (Fiamme Oro), in testa con 67.37 punti davanti a Ghilardi - Ambrosini (IceLab), secondi a quota 59.29,...Molte luci e qualche sbavatura per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha vinto come da pronostico le Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di pattinaggio artistico andata in ...Sfiora il bronzo per soli 2 centesimi di secondo la portacolori dell’Atletica Alto Lazio Elena Vergaro, che corre la finale ad Ancona dei 60Hs. in 8”79, nel corso dei Campionati Italiani Indoor della ...