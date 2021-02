Party clandestino organizzato a Marsala | multati 11 giovani che se ne fregavano delle regole

(Di domenica 14 febbraio 2021) Idioti è dire poco di fronte all'irresponsabilità di certi gesti in un paese che conta decine e decine di morti ogni giorno. In Sicilia, precisamente a, una festa di 18 anni, con dj e musica ...

TeleCapriNews : Festa interrotta dai carabinieri a Roma, un party “clandestino” con musica ad alto volume con persone che festeggia… - globalistIT : - NewSicilia : All'interno dell'appartamento era stata addirittura allestita una consolle con tanto di dj #Coronavirus #Covid19… - RisolutoOnline : Covid-19, party clandestino a Marsala e intervento dei carabinieri - AlqamahPost : Party clandestino, intervengono Carabinieri - -

Ultime Notizie dalla rete : Party clandestino

I militari sono intervenuti in contrada Barbarello dove 11 giovani minorenni avevano organizzato ilin barba alle norme previste dall'ultimo Dpcm e alle ulteriori restrizioni ......in un servizio di controllo del territorio volto a garantire il rispetto delle normative di contenimento del Covid - 19 sono intervenuti presso un'abitazione dove era in corso un. I ...I carabinieri sono intervenuti a una festa per un diciottesimo compleanno nella città siciliana, che conta al momento 220 positivi ...MARSALA - Una festa clandestina è stata scoperta nella giornata di ieri dai carabinieri in contrada Barbarello a Marsala, in provincia di Trapani. I ...