Parma, infortunio muscolare per Graziano Pellè: salta il match contro il Verona (Di domenica 14 febbraio 2021) Brutte notizie in casa Parma. Il club ducale, che già sta vivendo una stagione particolarmente complicata, dovrà ancora attendere prima di schierare in campo il neo-acquisto Graziano Pellè, vittima di un problema muscolare al tricipite surale destro e, dunque, esclusi dalla lista dei convocati per il match contro il Verona. Nella giornata di domani saranno eseguiti gli accertamenti del caso. SportFace.

