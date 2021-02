Paris Hilton, il debutto (musicale) con il fidanzato, Carter Reum (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è una sorta di predestinazione nelle scelte musicali di Paris Hilton, che, quindici anni dopo aver pubblicato la sua Heartbeat, ha deciso di farne un video. «Questa canzone descrive l’esatto modo in cui il mio fidanzato mi fa sentire», ha spiegato al magazine Paper, confessando come sia stata la presenza di Carter Reum, al suo fianco dal dicembre 2019, ad averla spinta a tanto. «Ho ascoltato il mio album (Paris, ndr) insieme al mio fidanzato. Nel 2006, non avevo idea di cosa fosse l’amore, ma le parole di Heartbeat hanno finalmente acquisito un senso», ha continuato l’ereditiera, che nel proprio video – rilasciato venerdì – ha voluto acconto Reum. https://www.youtube.com/watch?v=EFDbIaEbDQQ Leggi su vanityfair (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è una sorta di predestinazione nelle scelte musicali di Paris Hilton, che, quindici anni dopo aver pubblicato la sua Heartbeat, ha deciso di farne un video. «Questa canzone descrive l’esatto modo in cui il mio fidanzato mi fa sentire», ha spiegato al magazine Paper, confessando come sia stata la presenza di Carter Reum, al suo fianco dal dicembre 2019, ad averla spinta a tanto. «Ho ascoltato il mio album (Paris, ndr) insieme al mio fidanzato. Nel 2006, non avevo idea di cosa fosse l’amore, ma le parole di Heartbeat hanno finalmente acquisito un senso», ha continuato l’ereditiera, che nel proprio video – rilasciato venerdì – ha voluto acconto Reum. https://www.youtube.com/watch?v=EFDbIaEbDQQ

