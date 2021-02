Parigi | aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter | “Volevano avvertirmi”

eziomauro : Parigi, aggredito a casa sua lo scrittore ebreo Marek Halter - Corriere : Aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter: «Un avvertimento» - repubblica : Parigi, aggredito a casa sua lo scrittore ebreo Marek Halter - Corriere : Aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter: «Un avvertimento» - AdelBScott : RT @HuffPostItalia: Scrittore ebreo Marek Halter aggredito nella sua casa a Parigi -

Lo scrittore ebreo Marek Halter è stato aggredito nella sua casa a Parigi la notte fra venerdì e sabato da due uomini con il passamontagna, che non hanno rubato nulla ma lo hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare. Secondo quanto riferito, entrambi gli aggressori si sono arrampicati attraverso una finestra della sua casa. Marek Halter dice a Le Figaro che i due individui che sono entrati in casa sua non hanno rubato nulla.