Palermo | Boscaglia e la dedica ai tifosi | il messaggio social del tecnico rosanero

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ilè tornato alla vittoria dopo cinque turni di astinenza.La vittoria per 3-1 sul Bisceglie, arrivata in rimonta, ha riacceso gli animi deiche nelle ultime settimane erano chiaramente delusi per i risultati ottenuti. La doppietta di Lorenzo Lucca e la rete di Luperini ha riportato il sorriso anche a mister Robertoche nel corso della conferenza stampa post gara ha avuto parole dolci nei riguardi dei supporters. Ilgelese ha ringraziato iper il perenne supporto e sulla propria pagina Instagram ha volutorgli un pensiero.Ogni vittoria èta a tutti idel, che hanno nel cuore i colorie che speriamo di poter presto ...

A dirlo è Stefano Colantuono, ex allenatore del. Il tecnico romano ha guidato i rosanero in ... Colantuono ha commentato l'attuale momento della formazione di Roberto, ieri vittoriosa ...Iltorna a vincere al 'Renzo Barbera' dopo due mesi e, al netto degli errori del Bisceglie, si ... ' Peruna spallata rabbiosa alle ultime critiche , con la spinta arrivata anche da un ...PALERMO - Si è riaccesa la luce al Barbera! Ieri pomeriggio contro il Bisceglie, dopo aver rischiato il tracollo per quel gol al 7° di Rocco, che aveva ...9 goal in 20 partite. Questo il bottino di Lucca con la maglia del Palermo, ieri protagonista del successo - si spera - scacciacrisi con il Bisceglie ...