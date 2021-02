Pacific Rim: The Black su Netflix a marzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Un nuovo arrivo su Netflix a inizio marzo. Si tratta di un anime, Pacific Rim: The Black. La serie è basata su due film di Guillermo Del Toro, uno uscito nel 2013 e l’altro nel 2018. Vediamo più nel dettaglio. Pacific Rim, di che si tratta? La trama dei film e di conseguenza dell’anime Pacific Rim prende ispirazione dai Kaij?, mostri del cinema giapponese, e dai mecha, i classici robot che abbiamo visto in moltissimi manga. Il primo film, diretto da Travis Beacham e Guillermo Del Toro è uscito nel 2013, seguito nel 2018 da un sequel, Pacific Rim – La rivolta, questa volta diretto da Steven DeKnight. Da cui la serie di anime, che sbarcherà su Netflix il prossimo 4 marzo. The Witch Boy musical di animazione The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Un nuovo arrivo sua inizio. Si tratta di un anime,Rim: The. La serie è basata su due film di Guillermo Del Toro, uno uscito nel 2013 e l’altro nel 2018. Vediamo più nel dettaglio.Rim, di che si tratta? La trama dei film e di conseguenza dell’animeRim prende ispirazione dai Kaij?, mostri del cinema giapponese, e dai mecha, i classici robot che abbiamo visto in moltissimi manga. Il primo film, diretto da Travis Beacham e Guillermo Del Toro è uscito nel 2013, seguito nel 2018 da un sequel,Rim – La rivolta, questa volta diretto da Steven DeKnight. Da cui la serie di anime, che sbarcherà suil prossimo 4. The Witch Boy musical di animazione The ...

