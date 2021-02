Oms: “il governo cinese ha negato dei dati per scoprire origine virus” (Di domenica 14 febbraio 2021) In ritorno dalla Cina, i delegati dell’Oms hanno denunciato un oscuramento di alcuni dati fondamentali da parte di Pechino. Molti dubbi ancora pervadono i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tornati da Pechino. Gli stessi hanno denunciato tentativi da parte del governo cinese di non rivelare dati che a loro avviso si sarebbero rivelati fondamentali per scoprire l’origine del covid, che ha portato successivamente alla pandemia mondiale. Reazioni preoccupate arrivano anche dal nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden: dalla casa bianca infatti si dicono “preoccupati” per il contrasto cinese alle informazioni per delineare da cosa sia nato il virus. LEGGI ANCHE >>> Nuovo dibattito ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) In ritorno dalla Cina, i delegati dell’Oms hanno denunciato un oscuramento di alcunifondamentali da parte di Pechino. Molti dubbi ancora pervadono i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tornati da Pechino. Gli stessi hanno denunciato tentativi da parte deldi non rivelareche a loro avviso si sarebbero rivelati fondamentali perl’del covid, che ha portato successivamente alla pandemia mondiale. Reazioni preoccupate arrivano anche dal nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden: dalla casa bianca infatti si dicono “preoccupati” per il contrastoalle informazioni per delineare da cosa sia nato il. LEGGI ANCHE >>> Nuovo dibattito ...

