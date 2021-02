Olimpia troppo forte, Pesaro travolta: Milano vince la sua settima Coppa Italia (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano - Pesaro 87 - 59 La finale che profuma di Anni 80 non riserva sorprese. Milano alza la sua settima Coppa Italia, la terza dell'era Armani, l'ottava di Ettore Messina in coda a una quattro ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021)87 - 59 La finale che profuma di Anni 80 non riserva sorprese.alza la sua, la terza dell'era Armani, l'ottava di Ettore Messina in coda a una quattro ...

ilcirotano : Olimpia troppo forte, Pesaro travolta: Milano vince la sua settima Coppa Italia - - StorieASpicchi : RT @alelapazza1: La chiave per Venezia è rendere inefficace Datome, troppo fondamentale per l’olimpia #otf8 #SerieAtipo - alelapazza1 : La chiave per Venezia è rendere inefficace Datome, troppo fondamentale per l’olimpia #otf8 #SerieAtipo - 1devilnevercry : Troppo buona olimpia! La stempiatura, le rughette, i capelli bianchi ?? -