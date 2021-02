Olimpia Milano-Pesaro oggi, Finale Coppa Italia basket: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 14 febbraio 2021) oggi alle 18.15 si terrà la Finale della Coppa Italia 2021 di pallacanestro. Da un lato ci sarà la favoritissima della competizione, vale a dire quell’Olimpia Milano che è prima in classifica in Serie A basket e sta incantando anche in Eurolega. Dall’altra parte, invece, troveremo l’autentica sorpresa della stagione, vale a dire la Carpegna Prosciutto basket Pesaro, sodalizio che è arrivato all’atto conclusivo delle Final Eight ribaltando i pronostici sia contro Sassari che contro Brindisi. Si prospetta, dunque, un autentico scontro tra Davide e Golia. Sarà possibile vedere il match in diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Sport HD. Inoltre, la Finale di Coppa Italia verrà trasmessa ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)alle 18.15 si terrà ladella2021 di pallacanestro. Da un lato ci sarà la favoritissima della competizione, vale a dire quell’che è prima in classifica in Serie Ae sta incantando anche in Eurolega. Dall’altra parte, invece, troveremo l’autentica sorpresa della stagione, vale a dire la Carpegna Prosciutto, sodalizio che è arrivato all’atto conclusivo delle Final Eight ribaltando i pronostici sia contro Sassari che contro Brindisi. Si prospetta, dunque, un autentico scontro tra Davide e Golia. Sarà possibile vedere il match in diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Sport HD. Inoltre, ladiverrà trasmessa ...

