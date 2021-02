Oggi è San Valentino, regalatevi Sexophilia di Serena Ganci e Simona Norato (Di domenica 14 febbraio 2021) Non ho il PIN sul cellulare. Lo so, è un rischio, ma non ho voglia di star sempre lì a digitarlo, ogni volta che mi capita di dover fare una telefonata e, soprattutto, è questo che faccio più spesso con il cellulare, dovrei dire con lo smartphone, ogni volta che devo andare su un social o sulla mail. Questo ovviamente fa sì che, mi rubassero il cellulare medesimo, la mia rubrica sarebbe a disposizione di chiunque, con buona pace di una bella fetta dei cantanti e discografici italiani, bye bye pricavy, ma così è. Amici, se un giorno vi chiama dal mio numero una voce sconosciuta, beh, sappiate che è un ladro, o uno che ha trovato il mio cellulare e prima di renderlo voleva fare quattro chiacchiere con voi. Del resto quando sono in giro, siccome non ho neanche la suoneria nel cellulare, o meglio, ce l’ho ma è sempre azzerata, tengo quasi sempre lo smartphone in mano, difficile me lo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Non ho il PIN sul cellulare. Lo so, è un rischio, ma non ho voglia di star sempre lì a digitarlo, ogni volta che mi capita di dover fare una telefonata e, soprattutto, è questo che faccio più spesso con il cellulare, dovrei dire con lo smartphone, ogni volta che devo andare su un social o sulla mail. Questo ovviamente fa sì che, mi rubassero il cellulare medesimo, la mia rubrica sarebbe a disposizione di chiunque, con buona pace di una bella fetta dei cantanti e discografici italiani, bye bye pricavy, ma così è. Amici, se un giorno vi chiama dal mio numero una voce sconosciuta, beh, sappiate che è un ladro, o uno che ha trovato il mio cellulare e prima di renderlo voleva fare quattro chiacchiere con voi. Del resto quando sono in giro, siccome non ho neanche la suoneria nel cellulare, o meglio, ce l’ho ma è sempre azzerata, tengo quasi sempre lo smartphone in mano, difficile me lo ...

