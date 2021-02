“Oddio | liberatela!” C’è posta per te | la storia di Maria Rosaria | è bufera “Guardate che fa con gli occhi!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021) A C’èper te si parla della vicenda di Giovanna e. Laè stata al centro della puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio 2021. Giovanna ha scritto alla redazione diDe Filippi per riallacciare un rapporto con la figlia, che chiama affettuosamente Chicca, che non vede da ben sei anni. Giovanna ha cresciuto da sola la figlia e dopo alcune incomprensioni la ragazza è andata via di casa. È stata accolta dalla famiglia di Stefano, oggi suo marito, che l’hanno aiutata parecchio. Parlando proprio del passato,si è detta poco propensa a perdonare la madre. A nulla sono servite le lacrime e le suppliche di Giovanna, assai provata dalla decisione della figlia. I telespettatori di ...