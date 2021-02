Occhi lucidi per Casalino quando Conte lascia Palazzo Chigi: anche Mentana si è sciolto (Di domenica 14 febbraio 2021) Episodio curioso quello al quale abbiamo assistito in queste ore, nel momento in cui l’ex Premier Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne con Draghi, almeno stando alla reazione di Rocco Casalino. Il braccio destro del Presidente del Consiglio nell’anno della pandemia da Covid, infatti, è apparso visibilmente emozionato in quel frangente. Addirittura con gli Occhi lucidi a detta di qualcuno, provocando una reazione anche di Mentana su LA7 che stava commentando in diretta l’accaduto. Effettivamente, ieri a Palazzo Chigi sono stati vissuti momenti molto intensi da un punto di vista emotivo. L’applauso che i dipendenti hanno riservato a Conte al momento ... Leggi su bufale (Di domenica 14 febbraio 2021) Episodio curioso quello al quale abbiamo assistito in queste ore, nel momento in cui l’ex Premier Giuseppehatodopo il passaggio di consegne con Draghi, almeno stando alla reazione di Rocco. Il braccio destro del Presidente del Consiglio nell’anno della pandemia da Covid, infatti, è apparso visibilmente emozionato in quel frangente. Addirittura con glia detta di qualcuno, provocando una reazionedisu LA7 che stava commentando in diretta l’accaduto. Effettivamente, ieri asono stati vissuti momenti molto intensi da un punto di vista emotivo. L’applauso che i dipendenti hanno riservato aal momento ...

