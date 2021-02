“Non se lo merita”. Gemma Galgani, dopo l’ennesima delusione le parole inaspettate di chi la conosce bene (Di domenica 14 febbraio 2021) Gemma Galgani è diventata ormai da tempo una delle star di Uomini e Donne. Da anni ormai la dama del Trono Over viene considerata personaggio di culto da moltissimi ammiratori, simpatizzanti e affezionati del programma condotto da Maria De Filippi. E recentemente è arrivato un messaggio molto affettuoso da parte di uno che conosce molto bene i meccanismi della televisione e dell’esaltazione che produce la consapevolezza di essere ‘famosi’. Maurizio Costanzo, uno dei decani della televisione italiana, avverte infatti Gemma: “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama – afferma con sicurezza il marito di Maria – L’unico consiglio che mi sento di dare alla Galgani é di cercare tra uomini della sua etá e di non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021)è diventata ormai da tempo una delle star di Uomini e Donne. Da anni ormai la dama del Trono Over viene considerata personaggio di culto da moltissimi ammiratori, simpatizzanti e affezionati del programma condotto da Maria De Filippi. E recentemente è arrivato un messaggio molto affettuoso da parte di uno chemoltoi meccanismi della televisione e dell’esaltazione che produce la consapevolezza di essere ‘famosi’. Maurizio Costanzo, uno dei decani della televisione italiana, avverte infatti: “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama – afferma con sicurezza il marito di Maria – L’unico consiglio che mi sento di dare allaé di cercare tra uomini della sua etá e di non ...

