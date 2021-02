“Non è vero”. GF Vip, Maria Teresa Ruta torna sui social dopo l’eliminazione a sorpresa. Il primo pensiero è per loro (Di domenica 14 febbraio 2021) La clamorosa eliminazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip fa ancora discutere. dopo essere andata in nomination per ben 22 volte, alla fine l’ex moglie di Amedeo Goria ha perso la sfida con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. E così la conduttrice ha dovuto lasciare la casa nel silenzio generale e in un clima gelido, proprio come quello che è piombato sull’Italia nelle ultime ore. A decretare la fine dell’esperienza della mamma di Guenda nel GF Vip anche l’inaspettato voto di Tommaso Zorzi, ritenuto un amico dalla stessa Maria che a 24 ore dall’eliminazione si è lasciata andare ad uno sfogo affidato ai propri profili social, Instagram e nche su Twitter. In questo modo ha voluto ringraziare i numerosissimi fan che le stanno inviando messaggi di sostegno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) La clamorosa eliminazione dial Grande Fratello Vip fa ancora discutere.essere andata in nomination per ben 22 volte, alla fine l’ex moglie di Amedeo Goria ha perso la sfida con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. E così la conduttrice ha dovuto lasciare la casa nel silenzio generale e in un clima gelido, proprio come quello che è piombato sull’Italia nelle ultime ore. A decretare la fine dell’esperienza della mamma di Guenda nel GF Vip anche l’inaspettato voto di Tommaso Zorzi, ritenuto un amico dalla stessache a 24 ore dalsi è lasciata andare ad uno sfogo affidato ai propri profili, Instagram e nche su Twitter. In questo modo ha voluto ringraziare i numerosissimi fan che le stanno inviando messaggi di sostegno ...

