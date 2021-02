"Non c'è unità finché si demonizza la destra"/ Risé: "basta arroganza veti sinistra" (Di domenica 14 febbraio 2021) La pensa così Claudio Risé , psichiatra e scrittore, nel suo "Sguardo Selvatico" della domenica sul quotidiano "La Verità". Il Governo Draghi appena formatosi è lo "spunto" per trarre un'analisi che ... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 14 febbraio 2021) La pensa così Claudio, psichiatra e scrittore, nel suo "Sguardo Selvatico" della domenica sul quotidiano "La Verità". Il Governo Draghi appena formatosi è lo "spunto" per trarre un'analisi che ...

borghi_claudio : Non so se ci sarà Unità Nazionale ma quella Parlamentare mi sembra un po' problematica... - emmabonino : #GovernoDraghi: maggioranza non determinerà certo un monopartito, restano differenze. È certo evidente come diceva… - borghi_claudio : Oibò, Fratoianni con la sua patrimoniale ha detto che non sarà al governo se ci sarà la Lega. Un altro che ha capit… - WendellGee1985 : RT @borghi_claudio: Non so se ci sarà Unità Nazionale ma quella Parlamentare mi sembra un po' problematica... - Il_Reissimo_ : RT @LaMerlettaia: @Il_Reissimo_ I fautori dell’Unità d’Italia non fecero spazio alla cultura “bassa”, quella che costituiva un territorio c… -

LA SINISTRA, L'ODIO E L'UNITÀ Non ci sarà una vera unità se il Governo Draghi e quelli a venire riusciranno a interrompere quella "conventio ax excludendum " contro la destra: "Il governo Draghi per ...

morto Erriquez, anima gentile e libera della Bandabardò

"Noi musicisti dobbiamo batterci per non trasformare l'Italia in una grande sacca in cui prendere lavoratori quando servono e ridarli indietro quando non servono. Dobbiamo ricordare le lotte e quello ...

LA SINISTRA, L'ODIO E L'UNITÀ Non ci sarà una vera unità se il Governo Draghi e quelli a venire riusciranno a interrompere quella "conventio ax excludendum " contro la destra: "Il governo Draghi per ..."Noi musicisti dobbiamo batterci per non trasformare l'Italia in una grande sacca in cui prendere lavoratori quando servono e ridarli indietro quando non servono. Dobbiamo ricordare le lotte e quello ...