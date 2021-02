Niente seconda dose ai furbetti del vaccino: il Tar di Catania respinge il ricorso di chi ha saltato la fila (Di domenica 14 febbraio 2021) Avevano ottenuto la prima inoculazione del vaccino contro il Coronavirus senza essere in lista ed averne quindi diritto. Dopo la decisione dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia di non proseguire con la seconda dose, questo gruppo di “furbetti” aveva presentato un ricorso al Tar. Ma il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha respinto il ricorso. A loro, quindi, non sarà eseguita la seconda inoculazione come già deciso dalla Regione per «non premiare i “furbetti“». Il provvedimento cautelare è stato emesso, in forma monocratica, dal presidente della quarta sezione del Tar. L’udienza collegiale si terrà l’11 marzo prossimo. Vaccini, il capo dei medici Anelli: «400 mila furbetti? No, ne hanno ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Avevano ottenuto la prima inoculazione delcontro il Coronavirus senza essere in lista ed averne quindi diritto. Dopo la decisione dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia di non proseguire con la, questo gruppo di “” aveva presentato unal Tar. Ma il Tribunale amministrativo regionale diha respinto il. A loro, quindi, non sarà eseguita lainoculazione come già deciso dalla Regione per «non premiare i ““». Il provvedimento cautelare è stato emesso, in forma monocratica, dal presidente della quarta sezione del Tar. L’udienza collegiale si terrà l’11 marzo prossimo. Vaccini, il capo dei medici Anelli: «400 mila? No, ne hanno ...

