Niente Ministro ma mondo sport non preoccupato “Fiducia in Draghi” (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna preoccupazione per la mancanza di un ministero specifico e Fiducia totale in Mario Draghi. Il mondo dello sport reagisce così alla decisione del nuovo presidente del Consiglio di non prevedere un dicastero, lasciando per qualche giorno aperta la questione delle delega. “Abbiamo grandissima Fiducia nel presidente Mattarella e nel presidente Draghi – ha dichiarato il numero uno del Coni Giovanni Malagò – Non possiamo che essere contenti”. “La mancanza di un ministero non mi preoccupa affatto – spiega all'Italpress Angelo Cito, presidente della Federazione italiana taekwondo – perchè l'organismo che deve occuparsi del nostro mondo è il Coni. Sono convinto che Draghi affiderà la delega a una persona competente”. Sulla stessa linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna preoccupazione per la mancanza di un ministero specifico etotale in Mario. Ildelloreagisce così alla decisione del nuovo presidente del Consiglio di non prevedere un dicastero, lasciando per qualche giorno aperta la questione delle delega. “Abbiamo grandissimanel presidente Mattarella e nel presidente– ha dichiarato il numero uno del Coni Giovanni Malagò – Non possiamo che essere contenti”. “La mancanza di un ministero non mi preoccupa affatto – spiega all'Italpress Angelo Cito, presidente della Federazione italiana taekwondo – perchè l'organismo che deve occuparsi del nostroè il Coni. Sono convinto cheaffiderà la delega a una persona competente”. Sulla stessa linea ...

LucaBizzarri : Niente dai, non ce la facciamo neanche stavolta. - iltirreno : Niente sci fino al 5 marzo, il provvedimento del ministro Speranza - MuredduGiovanni : RT @GiancarloDeRisi: Patrizio Bianchi all'Istruzione peggio di Lucia Azzolina. Prime due gaffe: la mia nomina? 'L'ho imparata ieri' ( invec… - CorriereCitta : Niente Ministro ma mondo sport non preoccupato “Fiducia in Draghi” - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Niente sci. Il ministro Speranza blocca l'apertura almeno sino al 5 marzo -