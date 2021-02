Niente impeachment per Trump, solo sette repubblicani lo 'tradiscono' (Di domenica 14 febbraio 2021) 'La caccia alle streghe è finita': l'ex presidente esulta per l'assoluzione nel secondo procedimento di impeachment. Il senato non ha raggiunto i 67 voti necessari per condannarlo per 'incitamento ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 febbraio 2021) 'La caccia alle streghe è finita': l'ex presidente esulta per l'assoluzione nel secondo procedimento di. Il senato non ha raggiunto i 67 voti necessari per condannarlo per 'incitamento ...

dariosci1 : RT @Dio: Niente impeachment per Trump, quindi nel 2024 tornerà. Lo so, sarà parecchio anziano, ma la vita si è allungata, ce la farà, è a q… - SuxxTweeter : RT @ManfrediPotenti: Donald Trump assolto, niente impeachment: 'Appena iniziata la mia avventura politica', il tycoon ci riprova? https://… - VengoDiMongo : RT @Linkiesta: Mentre il processo a Donald #Trump continua, i democratici stanno provando a far capire ai colleghi repubblicani che l’ex pr… - angelo_arcadu : RT @ManfrediPotenti: Donald Trump assolto, niente impeachment: 'Appena iniziata la mia avventura politica', il tycoon ci riprova? https://… - cristalaltea : RT @ManfrediPotenti: Donald Trump assolto, niente impeachment: 'Appena iniziata la mia avventura politica', il tycoon ci riprova? https://… -