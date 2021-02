Nicolò Zaniolo, battutine piccanti da Nicole Minetti: nuovo flirt in atto? (Di domenica 14 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo infrange più cuori di Casanova. Dopo la presunta relazione con la modella rumena Madalina Ghenea, sembrerebbe proprio che nella sua vita sia arrivata l’ex politica, Nicole Minetti. Ecco cosa è successo. nuovo colpo di scena nella vita sentimentale del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. Se pensavate che il presunto triangolo amoroso tra Zaniolo, l’ex L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 14 febbraio 2021)infrange più cuori di Casanova. Dopo la presunta relazione con la modella rumena Madalina Ghenea, sembrerebbe proprio che nella sua vita sia arrivata l’ex politica,. Ecco cosa è successo.colpo di scena nella vita sentimentale del giocatore della Roma. Se pensavate che il presunto triangolo amoroso tra, l’ex L'articolo proviene da Leggilo.org.

ChampionsLeague : ?? #OTD in 2019... ???? Nicolò Zaniolo = youngest Italian player to score 2 goals in a Champions League game ????… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague… - gossipnewitalia : Dopo le ultime voci riguardanti il presunto flirt tra il calciatore Nicolò Zaniolo e l'ex politica Nicole Minetti,… - rtl1025 : ?? Nicolò #Zaniolo avrà un figlio maschio dalla ex fidanzata, il giocatore della #Roma diventerà papà a giugno - tempoweb : A San Valentino la modella rumena lascia aperto il mistero #gossip #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo Zaniolo infiamma San Valentino: flirt con Chiara Nasti? Spunta l'indizio social

Commenta per primo Aspettando il rientro in campo con la sua Roma, Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé. Dopo le voci - poi smentite - di un suo possibile flirt con Madalina Ghenea , questa volta il nome che viene affiancato al giocatore della Roma al momento ...

San Valentino 2021, ecco come i Vip hanno trascorso la festa degli innamorati

...Lamborghini e Afrojack destano la curiosità dei fan con un sospetto "pancino" e Chiara Nasti che con un misterioso bouquet col numero 22 lascia pensare ad un ipotetico flirt con Nicolò Zaniolo . ...

