Nico Mannion da spettacolo in G-league

Il turno appena trascorso di Nba ha visto non soltanto il ritorno di Kevin Durant a San Francisco e la vittoria dei suoi Brooklyn Nets su Golden State State Warriors 134-117, ma anche la performance di Nico Mannion con i Santa Cruz Warriors. Come ha giocato Nico Mannion? I suoi Santa Cruz Warriors hanno superato 124-116 i Westchester Knicks nell'ultima giornata di G-league, la lega di sviluppo composta da franchigie affiliate alle trenta swuadre Nba. Il cestista italiano ha chiuso il match con 22 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, accompagnati dalla tripla finale che mette il punto esclamativo. Un grande stimolo per lui, dopo un inizio tutt'altro che facile: sono soltanto sei gli incontri fin qui disputati con una media di 6 minuti giocati.

L'impatto con la NBA non è stato facile fin qui per Nico Mannion. L'azzurro ha giocato solo sei partite nella lega principale, nelle quali è stato sul parquet solo 6 minuti di media, con 1.5 punti e 2 assist a referto. Per farlo crescere lo staff di ...

Non sarà andata benissimo, col 6/18 al tiro e le 7 palle perse dati più negativi della sconfitta di squadra, ma almeno Nico Mannion è sceso in campo per una partita intera, senza doversi accontentare ...

