Nevicata a Caserta | il sindaco chiude le scuole | critiche dai social

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Una fittaè caduto poco dopo le 18 sulla città di. Un San Valentino sotto la neve per tante persone che erano in giro. Attorno alla città, già dalla mattina, le cime dei monti tifatini sono imbiancate, ma è nel pomeriggio che la temperatura è calata in modo sensibile fino all’abbondante. IlCarlo Marino ha deciso dire per la giornata di domani lepubbliche, mentre dovrebbero restare aperte quelle private. Una decisione che in molti non hanno preso bene, come si legge dai commenti postati dagli utenti sulla pagina Facebook del Comune di. “E se vivevamo a Bormio?” si domanda polemicamente una cittadina, mentre un altro scrive semplicemente: “cose da ...

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Abbondante nevicata sul centro di Caserta Il sindaco chiude le scuole da domani - cronacacaserta : Nel pomeriggio una nevicata si è registrata sulla città di Caserta e comuni limitrofi. Fortunatamente non si è trat… - MaximoMoggio : RT @mattinodinapoli: Abbondante nevicata sul centro di Caserta Il sindaco chiude le scuole da domani - giuseppas : RT @mattinodinapoli: Abbondante nevicata sul centro di Caserta Il sindaco chiude le scuole da domani - mattinodinapoli : Abbondante nevicata sul centro di Caserta Il sindaco chiude le scuole da domani -

Ultime Notizie dalla rete : Nevicata Caserta

CasertaNews

...solidi e programmiamo per provare a vincere il campionato ma poi non giochiamo per unadi ... Fermana - Perugia,mette in guardia il Grifo: 'Sarà una battaglia' Un ulteriore ...In una domenica di clausura a causa del virus, lache ha avvolto l'alto Casertano ha ... trovata morta ai piedi di un cavalcavia I BENI CULTURALI La Reggia divince il Covid, 343 ...19:16:42 Sospesa l’attività didattica in presenza per tutte le scuole di Caserta città per la giornata di domani a causa dell’emergenza freddo: OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presen ...Nel pomeriggio una nevicata si è registrata sulla città di Caserta e comuni limitrofi. Fortunatamente non si è trattato di un fenomeno nevoso particolarmente ...